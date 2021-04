Un giovane capriolo recuperato questa mattina alla foce del Misa / VIDEO

SENIGALLIA – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti, alla foce del fiume Misa, nell’area portuale di Senigallia, per recuperare un giovane capriolo finito in acqua.

Sul posto hanno operato i sommozzatori ed una squadra dei Vigili del fuoco. L’animale che percorrendo il fiume non era più riuscito a trovare la via del ritorno, è stato recuperato dai Vigili del fuoco che, accertate le buone condizioni di salute dell’animale, lo hanno poi liberato in una zona di campagna.

Presenti sul posto gli uomini della Capitaneria di porto e i Carabinieri Forestali.

