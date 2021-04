Un escursionista in difficoltà soccorso sul Monte Nerone

PIOBBICO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio per soccorrere un escursionista in difficoltà sul Monte Nerone.

La persona, dopo aver abbandonato il sentiero, non riusciva a ritrovare la strada, finendo in un canalone profondo ed impervio.

Sul posto si è recata la squadra dei Vigili del fuoco di Cagli e l’elicottero Drago 53 del reparto volo dei VVF di Arezzo con cui è stato effettuato il recupero della persona portandola in un luogo sicuro.

Presente sul posto anche il personale del soccorso alpino.

