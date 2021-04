Un anno intenso per la Polizia nella provincia di Pesaro Urbino

PESARO – Domani (sabato 10 aprile) 2021 ricorre il 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Si tratta di un importante momento di comunione e di riflessione per tutti i poliziotti, che per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza epidemiologica, verrà celebrato con la massima sobrietà, con la sola deposizione di una corona di fiori presso il memoriale dei Caduti della Polizia di Stato, ubicato all’interno dell’Ufficio Personale di questa via Flacco, al cospetto del Prefetto di Pesaro e Urbino dr. Vittorio Lapolla e del Questore della nostra Provincia dr. Michele Todisco. La cerimonia, per le su esposte ragioni, sarà aperta solo ad una piccola rappresentanza della Polizia di Stato.

Si riporta di seguito il prospetto relativo all’attività svolta dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 dalla Polizia di Stato nella provincia di Pesaro e Urbino, nonché, per un utile raffronto, quello relativo gli stessi mesi per gli anni 2019/2020.

