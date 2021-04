Spento dai Vigili del fuoco un incendio all’interno di una casa colonica

MAIOLATI SPONTINI – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi – alle ore 11 – in via San Sisto, alla periferia di Maiolati Spontini per l’incendio di una casa colonica ristrutturata.

La squadra di Jesi, intervenuta con due autobotti, e con l’ausilio dell’autoscala provenienti dalla Centrale dei Vigili del fuoco di Ancona, ha provveduto a spegnere le fiamme che si erano sviluppate all’interno della casa, in quel momento non occupata.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto sono anche intervenuti il Funzionario dei Vigili del fuoco ed i Carabinieri.

