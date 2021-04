Rafforzata la collaborazione tra l’Associazione B&B luoghi di Raffaello, Rossini e Vitruvio e la Confcommercio di Pesaro e Urbino

FANO – Nel variegato mondo turistico ricettivo rappresentato da Confcommercio è da tempo sbarcato anche il settore dei Bed&Breakfast.

Oggi presso la Confcommercio di Fano, alla presenza del presidente dell’Associazione B&B luoghi di Raffaello, Rossini e Vitruvio Giuseppe Ginesi, del presidente Federalberghi Luciano Cecchini, del direttore Confcommercio Amerigo Varotti e del funzionario Marco Arzeni, questo legame si è ancora più rafforzato stabilendo una forte volontà di collaborazione tra il tradizionale mondo dell’hotellerie e questa nuova componente dell’ospitalità che sta sempre più prendendo piede.

“Non dobbiamo più vedere il settore dei B&B come concorrenti ma come una alternativa complementare – commenta Luciano Cecchini – da offrire al turista che si approccia al nostro territorio, soprattutto in questo momento in cui forte è la richiesta per un turismo sempre più a misura personale”.

Il presidente Ginesi ha invece affermato che “uno dei principi su cui si basa la sua Associazione è il rispetto delle regole che magari in passato, grazie a norme non sempre chiare e coerenti, hanno comportato il non vedere di buon occhio il lavoro dei B&B da parte degli albergatori”.

Una sinergia quindi che per il direttore Varotti “da una parte consentirà all’Associazione dei B&B di utilizzare i servizi messi a disposizione dalla Confcommercio e dall’altra consentirà di ampliare la promozione dell’offerta ricettiva provinciale”.

