Quattro feriti in un violentissimo scontro frontale

Un uomo ed una bambina sono stati trasportati ad Ancona con due eliambulanze del servizio sanitario regionale. Altre due persone accompagnate al Pronto soccorso dell’ospedale di Urbino

URBINO – Quattro feriti, nella tarda mattinata di oggi, in un terrificante schianto avvenuto alla periferia di Urbino.

Sul posto, alle ore 12, in via Urbinate, lungo la Strada provinciale 423, nel territorio comunale di Urbino sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco.

Per cause in via di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. La squadra di Urbino dei Vigili del fuoco, intervenuta con due autobotti e due mezzi 4×4, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre gli occupanti delle due vetture coinvolte nello schianto.

Il conducente di un’auto è stato subito trasportato con l’eliambulanza al Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Subito dopo è stato indispensabile anche l’intervento di una seconda eliambulanza per il trasporto di una bambina al Pronto soccorso dell’Ospedale Salesi, sempre ad Ancona. Per altri due occupanti delle auto si è invece ricorso al trasporto con le ambulanze all’Ospedale locale.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche il funzionario dei Vigili del fuoco ed i Carabinieri di Urbino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it