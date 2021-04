Per sbloccare risorse importanti per Fano il sindaco Seri ha incontrato a Roma Teresa Bellanova

FANO – Il sindaco Massimo Seri, questa mattina, si è recato a Roma per una serie di appuntamenti. Tra gli impegni in agenda per il primo cittadino fanese, un incontro con Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture nel governo Draghi.

“Oggi ho avuto un cordiale e proficuo incontro con la viceministra Teresa Bellanova – afferma il sindaco Seri -. E’ stata l’occasione per fare il punto su diverse infrastrutture che riguardano il nostro territorio, con l’obiettivo di cercare di sbloccare risorse importanti per il nostro comune”.

