Nella palestra di Metaurilia l’Audax Fano ripropone sabato una dilettantistica con sette matches

di GABRIELE FRADEANI

FANO – Sabato (24 aprile), nella palestra di Metaurilia, con inizio alle ore 17, l’Audax Boxe presenta una dilettantistica di pugilato con sette combattimenti che vedranno coinvolti atleti di sei palestre marchigiane, una romagnola ed una umbra.

Riunione ancora a porte chiuse per la pandemia in corso e speriamo che questa senza pubblico sia una delle ultime perché da giugno i provvedimenti verranno allentati e sarà possibile operare all’aperto.

Per intanto le riunioni a porte chiuse consentono di mantenere in forma i pugili regionali per i numerosi tornei e campionati nazionali che continuano a svolgersi e che vedono la partecipazione dei nostri atleti a tutti i livelli.

Riunioni, come questa di sabato, con confronti molto equilibrati per consentire agli atleti di dare il meglio di se stessi e di affinare le proprie competenze. Utilissime anche per i tecnici che da questi confronti che coinvolgono soprattutto i più giovani, quelli delle categorie junior e youth, traggono conferme o modi di intervenire su lacune eventualmente palesate.

Nella riunione in questione è particolarmente atteso il confronto fra Gramaccini di Fermo e Marinelli della Feretrana. Sono due ottimi pugili molto veloci che fanno male con entrambe le mani. La società organizzatrice, l’Audax, porta quattro elementi: De Pascalis, Filippetti, Mea e Giottini tutti attesi alla prova con validissimi avversari.

Il programma

Junior kg 63: Tarquini Lorenzo ( Kaflot) vs Tumani Filippo ( Pug. Senigallia); Youth kg 60: Gramaccini Antonio (Nike) vs Marinelli Alex (Pug. Feretrana); kg 64: De Pascalis Marco (Audax) vs Santoro Manuel (Perugia Fight); Elite 2^ kg 56: Filippetti Mattia (Audax) vs Casalena Michael (Nike); kg 75: Marcattili Filippo ( Nike) vs Talvacchia Giacomo (Lionheart); kg 91: Giottini Pasquale (Audax) vs Bezzi Matteo (Boxe Santarcangelo), Elite kg 75: Mea Enrico (Audax) vs Sacchetti Michele (Boxe Santarcangelo).

Nelle foto: alcuni dei protagonisti in recenti combattimenti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it