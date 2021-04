“L’ondata di contagi è ancora temibile e occorre prestare la massima attenzione”

L’assessore alla Polizia Locale di Fano, Sara Cucchiarini, raccomanda la massima cautela in vista del periodo pasquale

FANO – “L’ondata di contagi è ancora temibile e serve prestare la massima attenzione”. Lo afferma l’assessore alla Polizia Locale Sara Cucchiarini che fa il punto sulle attività consentite in vista del periodo di festività pasquali che va dal 3 al 5 aprile.

“Si è svolto martedì 31 marzo – afferma un incontro sull’emergenza epidemiologica con il Prefetto che ci ha raccomandato di invitare la cittadinanza a seguire scrupolosamente la normativa emergenziale. Oltre alle indicazioni di base da ripetere come un mantra: distanziamento, igienizzarsi le mani ed evitare l’affollamento in luoghi chiusi, si fa appello al senso di responsabilità di ciascun cittadino per evitare un’impennata di contagi: aiutiamoci ad uscire da questa durissima situazione, serve la collaborazione di tutti ”.

Di seguito si riepiloga ciò che è possibile fare durante questi giorni.

Gli spostamenti sono consentiti per motivi di lavoro, salute, necessità e per rientrare nella propria abitazione. Le attività commerciali che resteranno aperte sono quelle legate alle prime necessità, come tabacchi, alimentari, edicole, farmacie parafarmacie, lavanderia, florovivai e esercizi di prodotti agricoli.

Resteranno chiusi parrucchieri, centri estetici e barbieri. I ristoranti potranno effettuare servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto fino alle 22, mentre i bar potranno effettuare asporto fino alle 18. E’ consentito lo spostamento una sola volta al giorno verso un’altra abitazione sempre ubicata all’interno della Regione Marche tra le 5 del mattino e le 22 ad un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione, portando con sé minori di 14 anni e persone disabili. L’attività sportiva è consentita solo nei pressi della propria abitazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it