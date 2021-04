La Pro loco Fanum Fortunae dona un’opera in legno agli agenti del Commissariato

FANO – La Pro loco Fano “Fanum Fortunae” ha inteso ringraziare il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Fano per l’impegno quotidianamente profuso in favore della comunità, donando un’opera in legno realizzata da alcuni soci dei Circoli della Terza Età di Fano, utilizzando la tecnica al pirografo, oltre ad un uovo di Pasqua, quale augurio ai poliziotti e alle loro famiglie per le prossime festività.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Old But Gold”, avviata grazie al coinvolgimento di due volontari, il prof. Sauro Berluti ed il sig. Giorgio Falcioni, dalla Pro loco “Fanum Fortunae”, mirato a rivalutare le capacità pratiche e artistiche degli anziani.

Il graditissimo presente, consegnato oggi rappresenta un segno tangibile dell’attenzione della Pro loco nei confronti di coloro che operano in prima fila per il bene di tutti, nel più ampio contesto del ‘Welfare di Comunità’ del Comune di Fano, nonché un’occasione per rinsaldare la vicinanza fra il Settore del Volontariato e la Polizia di Stato.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it