Il week end del 1 maggio dedicato a scoprire la bellezza dei luoghi della provincia di Pesaro e Urbino

PESARO – Il week end del 1 maggio quest’anno porta con sé una primaverile voglia di rinascita e finalmente si può ritornare a scoprire la bellezza dei luoghi della Provincia di Pesaro e Urbino con la mutata situazione epidemiologica che riporta la Regione Marche in zona gialla.

Confcommercio Marche Nord, che ha fatto della promozione del territorio la sua mission, invita tutti gli appassionati di arte, cultura, natura, storia ed enogastronomia a scoprire i 13 Comuni che aderiscono all’Itinerario della Bellezza. La nostra “Bella Provincia” é un micro cosmo di biodiversità che si fondono insieme, una terra solcata da uomini e donne illustri, una opportunità per tutti da esplorare. Pensiamo ai co-capoluoghi di Provincia Pesaro e Urbino: Città Creativa Unesco per la Musica Pesaro e centro storico Patrimonio dell’Unesco e terra del Divin Raffaello Urbino; la romana ma anche malatestiana Fano; i «Borghi più belli d’Italia» Gradara, Mondavio e Pergola; la perla dell’Adriatico, Gabicce Mare; le romane e rinascimentali Cagli e Fossombrone; i paesaggi e la rocca dell’Arca dell’Arte di Sassocorvaro Auditore; i borghi storici e le colline di Colli al Metauro e Terre Roveresche; la «Terra dei piloti e dei motori» Tavullia.

Confcommercio invita inoltre a visitare i musei (gestiti dalla stessa Associazione) che tornano ad essere aperti con tutta la sicurezza necessaria secondo le disposizioni anti- Covid19: il Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola (prenotazioni 24 ore prima – 0721.734090- 0721.7373278 oppure ufficio IAT 349 123 9347 puntoiat.pergola@gmail.com) con il più antico gruppo bronzeo romano giunto sino ai giorno nostri, i Musei di Fossombrone con la Casa Museo Quadreria Cesarini, Pinacoteca, Chiesa di San Filippo, Museo Archeologico (ufficio IAT prenotazioni 24 ore prima – 0721.723263- 340 8245162 puntoiat@comune.fossombrone.ps.it; secondo gli orari: Sabato: 10-13/15.30-18.30, Domenica: Mattino chiuso/15.30-18.30); a Mondavio la Rocca Roveresca (ufficio IAT prenotazioni 24 ore prima- 0721.977758-334.92119614).

Un percorso, quello proposto da Confcommercio Marche Nord, che ha varie abbraccia tutto il patrimonio artistico, storico e ambientale con differenti opportunità: può essere un Itinerario Archeologico, tra i ritrovamenti archeologici più importanti dell’antica «consolare Flaminia»; un percorso alla scoperta delle tipicità e dei sapori delle produzioni enogastronomiche di qualità; un Itinerario delle Rocche, lungo una strada che collega le rocche e le fortificazioni militari di Francesco di Giorgio Martini; oppure un Itinerario Romantico con la sorpresa di incontrarsi ed emozionarsi in luoghi romantici e dell’amore; le tante escursioni in luoghi ed ambienti incontaminati (dalle Marmitte dei Giganti al Monte Catria; dalle Cesane al Furlo e al Parco Regionale – sul mare – del San Bartolo); i sentieri per il trekking e le piste ciclabili.

Tradizioni culturali si incontrano con l’enogastronomia e Confcommercio da ben 38 anni promuove questo connubio con i Week End Gastronomici, menù dove primeggiano le tipicità che vanno a braccetto con l’esplorazione di borghi e tradizioni ad un prezzo promozionale (tutti i menù su: https://www.lemarchediurbino.it/it/eventi/altro/303.aspx).

Tutto ciò “Perché la Bellezza salverà il mondo”, ma è giunto il momento di riscoprirla e svelarne i suoi tesori.

