Il Comune di Fano concede ulteriori spazi alle scuole superiori della città

Il sindaco Massimo Seri: “In questo modo sosteniamo l’attività didattica in un momento delicato per il mondo della scuola”

FANO – E’ stato approvato dalla giunta l’addendum relativo alla convenzione stipulata nel 1998 per l’utilizzo di Palazzo Petrucci, di cui una porzione era già stata trasferita alla Provincia, che ne ha fatto la sede di alcune scuole secondarie di primo grado.

In sostanza, l’accordo prevede la concessione gratuita dell’immobile di proprietà del Comune alla Provincia, affinché quest’ultima sia in grado di recepire risorse connesse all’edilizia scolastica per la ristrutturazione del fabbricato.

“Nella convenzione stipulata nel 1998 – afferma il sindaco Seri – il comune aveva concesso una porzione di Palzzo Petrucci a uso gratuito. Ora, attraverso questo ‘addendum’ al contratto del 1998, trasferiamo la porzione del fabbricato in capo al Comune di Fano alla Provincia che ha manifestato la necessità di ulteriori spazi per l’attività didattica con l’impegno di intercettare risorse per interventi di ristrutturazione”.

“Tale convenzione – specifica l’assessora al Patrimonio Sara Cucchiarini – avrà valore fino a quando ci sarà il vincolo scolastico, tornando poi nella disponibilità del Comune di Fano. Abbiamo mostrato sensibilità verso il mondo della scuola a cui occorre dedicare la massima attenzione, sopratutto in un momento delicato come quello che stiamo attraversando”.

