Ennesimo furto nella notte al Maestrale di Senigallia: sfondato l’ingresso e saccheggiato il negozio di profumi

SENIGALLIA – Ennesimo furto, nella notte, al centro commerciale Il Maestrale, a Cesano.

Questa volta i ladri hanno preso di mira la profumeria Douglas, a poche metri dall’ingresso, lato fiume, del centro commerciale senigalliese. I malavitosi hanno forzato prima l’ingresso e, successivamente la saracinesca del negozio, utilizzando un furgoncino come ariete.

Sono stati rubati profumi e cosmetici da uomo e da donna, per un bottino da quantificare ma sicuramente superiore ai diecimila euro.

Sul posto, scattato l’allarme, sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Senigallia che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.

Un territorio, quello a cavallo tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, diventato da ormai troppo tempo, terra di conquista. Con i malavitosi che non trovano alcuna difficoltà nel mettere a segno i loro colpi, neppure in questo complicato periodo di pandemia, privilegiando, per le loro scorribande, le notti tra il venerdì e il sabato. E questo, purtroppo, si sta verificando da tempo.

Tre anni fa, sempre nel mese di aprile (la notte tra il 27 ed il 28) era già stato preso di mira lo stesso negozio presente all’interno del centro commerciale Il Maestrale (anche se, in quella circostanza, il nome, sopra la vetrina, era diverso. Quella volta, i ladri, con l’ausilio di una Volkswagen – ovviamente risultata rubata – avevano agito alle 3.15. Dopo aver sfondato la porta girevole all’ingresso del centro commerciale, avevano divelto la serranda del primo negozio sulla destra (appunto, la profumeria, che allora si chiamava Limoni).

In pochissimi minuti ladri avevano rastrellato il maggior numero possibile di confezioni di profumi e cosmetici. E, subito dopo, si erano allontanati, con una seconda auto, alla cui guida si trovava un complice, che li aspettava all’esterno del centro commerciale Il Maestrale.

Un anno e mezzo fa, esattamente la notte tra il 12 e il 13 settembre del 2019, nel centro commerciale Il Maestrale c’era stato un altro furto. Nell’occasione i ladri avevano preso di mira la gioielleria Sarni Oro, sempre al piano terra, sottraendo tutto ciò che avevano potuto, per un bottino di oltre diecimila euro.

In quella circostanza, per evitare l’immediato intervento dei carabinieri e per garantirsi la fuga i ladri (la gang era composta da almeno cinque persone), avevano incendiato, poco prima, sul ponte Cesano, a quattrocento metri dall’ingresso del centro commerciale, una vettura, provocando il caos.

In un primo momento, infatti, si temeva che, all’interno dell’auto, vi fossero delle persone intrappolate. Invece si trattava soltanto di un escamotage attuato per bloccare il traffico, creare il caos e, quindi, evitare che i carabinieri intervenissero subito al Maestrale.

In quella occasione i ladri avevano quindi avuto tutto il tempo per entrare all’interno del centro commerciale – forzando l’ingresso principale -, spaccare alcune delle vetrine della gioielleria Sarni Oro e sottrarre quanto vi si trovava. Poi la fuga con l’auto guidata da un complice.

Da allora gli ingressi del centro commerciale sono stati rafforzati con il posizionamento di pesanti ed ingombranti “panettoni” di cemento. Ma, evidentemente, neppure questo è stato sufficiente per dissuadere i ladri ed evitare l’ennesimo furto.

