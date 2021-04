Controlli dei carabinieri a Fano, recuperate anche 20 biciclette rubate

FANO – In concomitanza delle festività pasquali, contraddistinte dalla “zona rossa”, la Compagnia Carabinieri di Fano ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo in tutto il territorio di competenza volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, monitorando e sanzionando eventuali comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi per la diffusione del virus.

Nel fine settimana sono stati controllati 29 esercizi pubblici e identificate 250 persone. Al termine degli accertamenti sono state elevate 20 sanzioni e disposta la chiusura di un esercizio pubblico per violazione della normativa anti Covid, sono state sorprese due persone in possesso di sostanze stupefacenti, che sono state deferite all’Autorità giudiziaria competente, sono state rinvenute 20 biciclette rubate nei giorni precedenti e restituire ai legittimi proprietari, infine è stato rintracciato un minore sul quale gravava una denuncia per scomparsa dalla Prefettura di Bergamo che, dopo le formalità di rito, è stato affidato ai genitori.

