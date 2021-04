Controlli a Fano negli edifici abbandonati, perlustrate anche le Terme di Carignano

FANO – Continua l’attività di verifica della Polizia locale che, insieme agli agenti del Commissariato di Fano, stanno controllando numerosi edifici abbondanti e ubicati in zone difficilmente raggiungibili nel perimetro cittadino. Alle 6 di questa mattina la perlustrazione ha preso di mira gli immobili delle Terme di Carignano: dal controllo non sono emerse tracce tracce o elementi riconducibili all’occupazione abusiva dello stabile. Pertanto, l’intervento si è concluso con l’individuazione dei proprietari che sono stati contattati per ripristinare lo stato dei luoghi.

“Continuiamo a tenere alta l’attenzione – spiega l’assessora alla Polizia Locale Sara Cucchiarini – Molto spesso questi edifici, che versano in condizioni critiche, costituiscono un rifugio per soggetti potenzialmente pericolosi o che comunque rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica. I controlli andranno avanti nell’ottica di una attenta prevenzione dei reati verso la comunità”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it