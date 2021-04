Auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero: due feriti, uno è grave

CUPRAMONTANA – Un gravissimo incidente si è verificato, nella tarda mattinata di oggi – alle 12.50 -, in via Torre, alla periferia di Cupramontana.

Per cause in fase di accertamento, da parte dei carabinieri, un’auto, con a bordo due persone, è finita fuori strada, schiantandosi contro un albero.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, il personale del servizio sanitario regionale ed i carabinieri.

La squadra di Jesi dei Vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha subito collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i due occupanti dell’auto.

Successivamente i due feriti sono stati portati uno, con l’eliambulanza, al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette e l’altro, meno grave, con l’ambulanza della Croce Verde all’ospedale di Jesi.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

