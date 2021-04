“Attenti a quei Quattro”, un blog innovativo sul mondo della cultura

ROMA – Qualche mese fa, quattro amici con la comune passione per l’arte e il cinema aprono quasi per gioco un blog dedicato al mondo della cultura.

Nasce così a Roma, durante il lockdown di dicembre, il progetto “Attenti a quei Quattro” che oggi conta diversi follower sulle pagine social facebook, instagram e youtube.

I quattro fondatori sono Francesca Bomparola, storica dell’arte, Manuela Dragone, giornalista e storica, Francesco Romano, archeologo e operatore museale e Stefano Venturino, storico.

In pochi mesi, i quattro amici hanno messo in piedi questo originale progetto fatto di notizie, curiosità e video interviste a personaggi del mondo della cultura.

Al momento le rubriche attive sono “Libri in Libertà” a cura di Francesco con video interviste a scrittori famosi ed emergenti, “Un Tuffo nell’Arte” di Francesca con notizie e video interviste riguardante il settore arte e patrimonio artistico , “Vieni al Caffè de la Paix” di Manuela con video interviste a personaggi del mondo dell’arte, del cinema e della cultura, “A Ritroso nel Tempo” di Stefano sui principali avvenimenti storici.

Stefano si occuperà inoltre anche della rubrica “Il Punto” in cui farà alcune riflessioni sulle notizie di cultura di maggiore attualità. Ma non solo. Troverete recensioni e notizie sulle principali mostre in corso.

Sulla pagina facebook si tiene inoltre il Club dedicato alla lettura, con una diretta live e tanti ospiti per parlare di un libro che viene scelto ogni mese tra una rosa di cinque proposte. Inoltre, nei weekend attraverso video e foto i quattro amici portano i follower alla scoperta dell’immenso patrimonio artistico italiano, ma anche di luoghi inaspettati, di borghi e ristoranti o locali tipici che reputano interessanti per le loro proposte culinarie. Ma ci sono molti progetti nuovi in cantiere che partiranno a breve con eventi e tanto altro . Seguiteli e non perdete gli eventi in programma.

