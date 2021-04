Anche sulle spiagge di Fano sventolerà la Bandiera Verde 2021

FANO – “La conquista della Bandiera Verde 2021, oltre ad essere una importante attestato nei confronti dell’operato dell’amministrazione, è un elemento utile per tutti gli operatori turistici ed economici della città potranno valorizzare come elemento distintivo”.

Lo afferma il sindaco Seri, dopo la notizia del conferimento dell’attestato per le spiagge a misura di famiglia e di bambino: la cerimonia di consegna avverrà sabato 10 luglio ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo.

L’ambito riconoscimento viene assegnato, ogni anno, dal comitato tecnico scientifico dei Pediatri Italiani alle località marine e turistiche, secondo i parametri dell’acqua pulita, dei fondali bassi, della presenza dei giochi, di aree a disposizione dei bambini, oltre alla presenza di locali collegati alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli.

“La Bandiera Verde – continua Seri – è una certificazione fondamentale che vogliamo sfruttare per penetrare in maniera più efficiente il mercato turistico familiare. Fano è sempre più percepita come località estiva in cui trascorrere la propria vacanza all’insegna della serenità e della tranquillità”.

L’assessore al Turismo Etienn Lucarelli evidenzia come questa prestigiosa certificazione “dia forza alla visione strategica messa in campo da Fano. Insieme al destination manager Ejarque abbiamo iniziato un percorso che punta sempre di più sul wellbeing, ovvero sul fatto che Fano possa essere considerata una destinazione in cui vivere una vacanza rilassante e piena di benessere. Già da questo 2021 il prodotto Family avrà una accelerazione nei servizi e nella promozione, tanto che la bandiera verde ci offre l’opportunità di comunicare in maniera più adeguata e più organica la nostra proposta turistica. Inoltre, la volontà di rilancio delle Terme di Carignano annunciata dalla nuova proprietà va letta come un altro significativo tassello che si aggiunge e potenzia questo quadro complessivo”.

