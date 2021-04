A Fano il Comune ha avviato l’iter per entrare in possesso della Caserma Paolini

FANO – E’ partito il percorso che porterà l’amministrazione comunale fanese a presentare il progetto di valorizzazione e ri-funzionalizzazione del complesso ex Caserma Paolini, così poterne avere la proprietà. Infatti, la legge del federalismo demaniale del 2010 permette che questo tipo di immobili possano passare gratuitamente dal Demanio statale al Patrimonio comunale a fronte della capacità degli enti locali di sostenere adeguatamente la riqualificazione sia economicamente a livello progettuale.

Nell’incontro a cui hanno preso parte i docenti della scuola di architettura e design Eduardo Vittoria dell’Università degli Studi di Camerino, il sindaco Seri e gli assessori Cucchiarini e Fanesi si è iniziato a ragionare sulle basi del progetto che dovrà consegnare una nuova vita alla struttura, che oggi ospita un parcheggio gratuito a servizio del centro cittadino.

“In questo primo tavolo esecutivo – spiega Seri – abbiamo rimarcato quelli che sono i riferimenti che dobbiamo tenere in considerazione per strutturare una visione di quell’immobile che si estende per 17 mila metri quadri. Il federalismo demaniale, che vede la partecipazione del Demanio Statale e della Soprintendenza, impone che a strutture come la Caserma Paolini sia assegnata una prerogativa culturale”.

Cucchiarini, cadenzando i prossimi passi, specifica che “con l’Archietetto Pippo Ciorra e il suo staff si lavorerà ad una programmazione organica. Entro un mese puntiamo a ricevere un primo documento sulla base del quale avvieremo un confronto con Soprintendenza, Demanio e Segretariato regionale che dovranno manifestare la loro approvazione. Una volta recepite le loro indicazioni, avvieremo un dialogo partecipativo con gli stakeholder del territorio”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it