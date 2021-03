Una targa nel canile comunale di Fano in memoria della volontaria Simona Maroccini

FANO – Questa mattina presso il canile comunale di Tre Ponti,si è svolta, nel rigoroso rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria, l’inaugurazione di una targa commemorativa dedicata dal Comune di Fano a Simona Maroccini, Presidente dell’associazione Melampo e storica volontaria animalista prematuramente scomparsa lo scorso 2 settembre 2020. La targa è stata scoperta alla presenza del Sindaco, Massimo Seri, dell’Assessore all’Ecologia urbana, Samuele Mascarin, della Responsabile dell’Ufficio Ecologia urbana, Emanuela Giovannelli, e della Presidente di Malampo Onlus, Cecilia Tornimbeni.

“Un gesto simbolico ma tangibile per rendere omaggio a una donna che, con passione e generosità, per anni ha donato da volontaria tempo, energie e amore non solo agli animali ma a tutta la nostra comunità” – ha commentato il Sindaco, Massimo Seri – “Oggi, seppur necessariamente in forma sobria e privata, abbiamo voluto rivolgere un ideale “grazie” a Simona, per quello che ha fatto per il canile e per l’esempio di dedizione che ci ha lasciato”

“La targa che abbiamo voluto apporre all’ingresso del canile è un omaggio ma anche un impegno a non disperdere quanto realizzato da Simona, insieme a tutti i volontari di Melampo, a tutela degli animali” – aggiunge l’Assessore all’Ecologia urbana, Samuele Mascarin – “Un’attività a favore degli animali che Simona ha vissuto come gesto d’amore ma anche come un servizio alla comunità, che oggi nel ricordarla con affetto vuole proseguire quell’impegno nel suo esempio”.

