Un autotreno si ribalta all’interno della rotatoria

CHIARAVALLE – Un autotreno si è ribaltato oggi pomeriggio, poco prima delle 14, lungo la Strada provinciale 33, nel territorio comunale di Chiaravalle.

Per cause in via di ricostruzione il conducente del mezzo ha perso il controllo, rovesciandosi su un fianco all’interno della rotatoria. Fortunatamente non si segnalano danni a persone.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Ancona con un’autobotte e l’autogrù. In supporto è poi arrivata anche un’altra autogrù dal comando di Pesaro.

I Vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati per rimettere in sicurezza sia l’autotreno, sia la zona dell’intervento.

Sul posto sono giunti inoltre i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale.

Il transito lungo la strada provinciale 33 è rimasto a lungo bloccato ed è stato deviato nella strada adiacente alla rotatoria.

