Un altro autoarticolato rimesso in carreggiata dai Vigili del fuoco

SASSOFERRATO – Oggi pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle ore 17, lungo la Strada provinciale 360, al Km 55, in località Ischieta, nel territorio comunale di Sassoferrato, per il recupero della centina di un autoarticolato.

Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo e, sbandando, è andato a sbattere lateralmente con una pianta. L’impatto ha provocato il distacco parziale della centina dell’autoarticolato.

La squadra di Arcevia dei Vigili del fuoco, intervenuta con due automezzi ha provveduto a tagliare l’albero ed a mettere in sicurezza il mezzo per far si che potesse proseguire la marcia.

L’intervento ha causato il blocco della strada per circa due ore.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno accompagnato l’autista dell’autoarticolato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Fabriano, e gli agenti della Polizia locale.

