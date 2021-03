Terre Roveresche conferma l’adesione all’Itinerario della Bellezza

TERRE ROVERESCHE – Presso il Municipio di Barchi, il Comune di Terre Roveresche ha confermato l’adesione al progetto “Itinerario della Bellezza”, realizzato da Confcommercio Pesaro e Urbino / Marche Nord.

Il sindaco Antonio Sebastianelli ed il vice sindaco Claudio Patregnani hanno ribadito al Direttore generale di Confcommercio Marche Nord , Amerigo Varotti la decisione di partecipare all’Itinerario della Bellezza anche per l’anno 2021.

La decisione presa in considerazione della bontà del progetto di “rete “ che è stato approntato , i risultati dell’anno 2020 e le proposte per l’anno 2021 in termini di promozione e valorizzazione dell’offerta turistica , culturale , ambientale ed enogastronomica del Comune.

Nei prossimi giorni sarà pubblicata la nuova edizione della guida che sarà oggetto di numerose presentazioni in Provincia e nelle fiere nazionali ed internazionali oltre che diffusa su tutto il territorio regionale oltre che sul web e nella APP “ Itinerario della bellezza “ che è possibile scaricare gratuitamente per smartphone e tablet.

Il Comune di Terre Roveresche (che comprende i Municipi di Barchi, Orciano, San Giorgio e Piagge ) sarà poi presente nelle iniziative dell’anno 2021 ( Itinerario del Silenzio e della Fede – con il Santuario di San Pasquale di San Giorgio e la Collegiata di Sant’ Ubaldo di Barchi , il nuovo Itinerario Archeologico che sarà presentato a Paestum a settembre , l’Itinerario Musicale ).

“Il successo del progetto “Itinerario della bellezza” – dice Varotti – sta nella capacità di fare squadra e l’utilizzo concreto di tutti gli strumenti del marketing turistico per valorizzare una destinazione. Un lavoro permanente che la squadra di Confcommercio ed il nostro tour operator Riviera Incoming portano avanti con decisione “.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it