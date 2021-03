Tanti giovani di belle speranze protagonisti sul ring di Fano

di FRANCESCO FERRONI

FANO – Due belle giornate di boxe siglate dalla Upa di Ancona, grazie alla collaborazione della Audax di Fano che ha concesso la propria palestra, imperniate sul torneo regionale dei seconda serie e su un match di finale fra gli esordienti.

Tredici i combattimenti sviluppati che hanno offerto un ottimo spettacolo goduto peraltro solo dagli addetti ai lavori perché stante le ben note restrizioni dovute alla pandemia il pubblico non era ammesso. Peccato veramente perché gli atleti ci sono, la volontà di riprendere pure, fra l’altro testimoniata da un fiorire di manifestazioni che vedono la assidua presenza di tutte o quasi le società marchigiane.

Presente ad entrambe le serate come sempre, e va rilevato, il presidente regionale Luciano Romanella che ha anticipato altre quattro riunioni nel corso del prossimo mese di aprile. Ha fatto anche la sua apparizione l’assessore allo sport Barbara Brunori che ha avuto parole di elogio per il nostro sport e che si è detta ammirata dal rispetto manifestato dagli atleti nei confronti dei loro avversari.

Per quanto riguarda i combattimenti da evidenziare quello di finale gli esordienti Kozha Biti della Upa e Belleggia Michele della Nike. Due atleti molto forti con il fermano più preciso ed efficace con i colpi d’incontro soprattutto in diretto. Per due volte è stato contato Kozha e una volta Belleggia. Vittoria meritata a quest’ultimo che possiede una ottima tecnica ed una chiara visione del match; valido anche l’avversario che alla naturale potenza deve aggiungere una maggiore compostezza.

Ci è piaciuto anche il match fra Onu Uzozie di Fabriano che si è imposto su Pazzaglia Massimo di Fano; due pugili molto potenti che si sono affrontati a viso aperto. Più concreto e con maggiore fondo il primo ha fatto suo meritatamente il confronto.

Fra i seconda serie nei 56 kg si è imposto Marinelli Alex della pug. Feretrana che in finale ha superato in un match equilibrato Battistoni Tommaso della B.C.Castelfidardo. Nei 60 kg il titolo è andato a Villani Gianluca della Upa di Ancona che ha regolato la prima serata Sgherri della Boxe Minchillo ed in finale Perdichizzi Francesco della Nike di Fermo. Nei 64 kg si è imposto Gioacchini Leonardo della Dorica di Ancona che ha battuto nella prima serata Cardenà Andrea della Nike ed in finale l’altro fermano Costantini Edoardo. E’ un pugile molta alto per la sua categoria, di conseguenza ha un allungo che sfrutta abilmente con colpi lunghi e precisi, sa regolare le proprie forze ed è dotato anche di discreta potenza. E’ un pugile da tenere d’occhio perché potrebbe dare grosse soddisfazioni.

Nei 69 il titolo è andato a Storani Francesco della Nike che ha superato la prima sera l’amico di palestra Amadio Leonardo ed in finale Caporelli Stefano della Pugilistica Dorica. Peccato che il match in questione sia stato inficiato da un infortunio, lussazione della spalla, che ha tolto di gara l’avversario alla seconda ripresa. Nei 75 kg Favilla della Pug. Fabrianese si è dimostrato troppo forte per Elisei Marco di Castelfidardo che è stato opportunamente tolto di gara dai suoi secondi.

Una rassegna non numerosa nei numeri ma che ha mostrato elementi di buona qualità fra cui sicuramente Villani della Upa, Belleggia della Nike, Gioacchini della Dorica e Favilla di Fabriano.

Arbitri Giudici: Di Clementi Sauro, Lupi Alberto, Ngeleka Musangu, Pecorari Elisa; Medici di bordo ring: Dr. Gambacorta Carminio e Dr. Bruscoli Roberto ; Commissario di Riunione: Gabriele Fradeani; Speaker: Talamonti Kristel; Addetto al Cronometraggio: Rocco David.

I risultati di entrambe le serate

Junior kg 64: Fondi Lorenzo (Upa) b. De Pascalis Marco (Audsax); Youth Kg 91: Belleggia Michele (Nike) b. Kozha Biti ; Dilettanti 2^ serie kg 56: Marinelli Alex (Pug. Feretrana) b. Battistoni Tommaso (B.C.Castelfidardo); kg 60: Perdichizzi Francesco (Nike) b. Bitti Leonardo (Nike); Villani Gianluca (Upa) b. Sgherri Riccardo (Boxe Minchillo); Villani Gianluca b. Perdichizzi Francesco; Kg 64: Gioacchini Leonardo (N.P.Dorica) b. Cardenà Andrea (Nike) Rsci 1^; Gioacchini Leonardo b. Costantini Edoardo (Nike); Kg 69: Storani Stefano (Nike) b. Amadio Leonardo (Nike); Caporelli Stefano (N. P. Dorica) b. Albertini Alessandro (Nike); Storani Francesco b. Caporelli Stefano rsci 2^; kg 75: Favilla Francesco ( Pug. Fabrianese) b. Elisei Marco (B.C.Castelfidardo) sospensione cautelare 3^

