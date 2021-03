“Storie del cuore” e altre idee social per promuovere il territorio

PESARO – Quattro iniziative per promuovere i territori, a partire dai territori stessi, ciascuno con le proprie peculiarità, bellezze architettoniche, artistiche e naturalistiche, tradizioni, artigianato ed eccellenze enogastronomiche. E’ quanto sta mettendo il campo il Comitato provinciale Unpli (Unione nazionale delle Pro loco d’Italia) attraverso il proprio sito web www.prolocopesarourbino.it ed una maggiore presenza sui social, a beneficio di tutte le Pro loco, valorizzando ogni Comune e borgo e stimolando gli abitanti, in particolare i giovani, a farsi parte attiva nella promozione. Le iniziative sono interessanti fin dal titolo: “Bottega”, “Scatta la foto del mese”, “Storie del cuore” “Fatti un selfie”. Altre sono in programma nei prossimi mesi.

“In questo protrarsi dell’emergenza sanitaria, che ha bloccato il flusso turistico, le manifestazioni e sagre e le tante attività delle Pro loco a contatto con i visitatori – spiega il presidente del Comitato provinciale Unpli Damiano Bartocetti (nella foto) – la promozione si sposta sempre più sui social e sul coinvolgimento della popolazione, delle Pro loco e dei Comuni in iniziative che potranno aiutarci nella ripresa”. Ma vediamo le idee messe in campo.

L’iniziativa “Bottega” vede la presenza, sulle pagine Facebook e Instagram dell’Unpli Pesaro Urbino, di post dedicati alle eccellenze di ogni territorio, con elenco delle città in ordine alfabetico, riportando le 81 “botteghe” già presenti sul sito “Il Natale che non ti aspetti – Digital Edition” e dando la possibilità alle altre di segnalare la propria attività alla mail: info@prolocopesarourbino.it

“Scatta la foto del mese” prevede un contest fotografico all’inizio di ogni mese: gli iscritti alla pagina Fb Unpli Pesaro e Urbino potranno inviare foto su un tema dato dagli organizzatori, che per aprile è “Scatta la foto di un paesaggio primaverile” , per maggio “Scatta la foto ad un angolo nascosto della tua città, qualcosa che non compare sulle guide turistiche e che conosci solo tu”, per giugno “Scatta la foto di un paesaggio marittimo”. Le foto dovranno essere inviate a info@prolocopesarourbino.it (per il contest di aprile il termine è prorogato al 28 marzo), quindi verranno caricate sulla pagina Fb, dove gli iscritti potranno mettere un like a quella che ritengono più bella e attinente, che diventerà la foto profilo dell’Unpli Pesaro Urbino per tutto il mese.

“Storie del cuore”, che ha già riscosso grande successo durante “Il Natale che non ti aspetti”, vede il coinvolgimento diretto delle Pro loco, che potranno realizzare video in cui figure rappresentative del territorio raccontano la storia delle loro realtà, dei borghi, dando nuova vita a fatti storici, leggende o curiosità che segnano l’identità dei luoghi. I video saranno pubblicati sul sito internet e sulle pagine Fb e Istagram dell’Unpli Pesaro e Urbino.

A breve partirà anche l’iniziativa “Fatti un selfie”, sempre nella pagina Fb dell’Unpli, dove verrà chiesto a tutti di scattarsi un selfie accanto ad un monumento, un edificio, un luogo della propria città e taggarci @unioneprolocopesarourbino, creando così un album con tutte le foto.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it