Sei compagnie programmano 11 nuovi voli dall’aeroporto di Falconara

Un nuovo importante segnale di fiducia per lo scalo marchigiano

FALCONARA – Sono stati valutati gli esiti delle domande di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di aiuti a compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte di collegamento con l’aeroporto di Ancona e dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi a compagnie aeree.

La commissione esaminatrice ha approvato le domande di sei compagnie che hanno proposto 11 nuove rotte.

I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che verrà convocata, dalla Regione, la settimana prossima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it