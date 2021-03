Pizzichini: “A Chiaravalle il Pd ha già avviato un confronto con gli iscritti”

di GIUSEPPE PIZZICHINI*

CHIARAVALLE – Si è svolta martedì 30 marzo la videoconferenza con gli iscritti e simpatizzanti del PD di Chiaravalle e Camerata Picena sul Partito che vogliamo come riflessione intorno all’idea proposta dal neo segretario Enrico Letta: “Progressisti nei contenuti, riformisti nei modi, radicali nei comportamenti”.

Quella di martedì è stata la prima di una serie di incontri che ci attendono anche con i comuni limitrofi.

Vogliamo parlare di politica, a confrontarci sul futuro del partito, come, per esempio, l’organizzazione dei prossimi congressi.

Riprendendo le parole del segretario noi dobbiamo essere progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti.

Enrico Letta è stato eletto nell’assemblea nazionale del PD del 14 marzo 2021 con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti.

Nella sua relazione ha ribadito più volte l’importanza di ridare voce ai territori, ai militanti ed iscritti, ai Circoli, per ricostruire un partito vittima delle correnti e delle divisioni e soprattutto per organizzarci in vista delle prossime elezioni che dovremmo affrontare uniti, forti e con spirito positivo.

Dalla segreteria nazionale è stata quindi inviata ai segretari di Circolo la relazione del segretario, con la finalità di innescare una riflessione che coinvolga l’intera comunità del Partito Democratico.

Il nostro circolo pertanto, come stanno facendo gli altri circoli del Paese ha aderito con entusiasmo ad un incontro on line per esprimere le nostre idee, proposte, analisi riferite ai 20 punti principali della relazione di Letta.

*Segretario Partito democratico – Chiaravalle

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it