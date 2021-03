“Paolini esclude i consiglieri regionali dal dibattito sul futuro della provincia di Pesaro e Urbino”

PESARO – La provincia di Pesaro e Urbino non sia strumento di propaganda politica ad uso del Pd. È l’appello-denuncia dei consiglieri regionali di centrodestra Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri (Lega), Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia) e Giacomo Rossi (Civici Marche).

Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini li ha platealmente esclusi dal dibattito sul futuro di infrastrutture e servizi pubblici del territorio organizzato con tutti i sindaci della provincia.

“Abbiamo contattato il presidente per estendere l’invito anche a tutti i rappresentanti eletti in Regione – scrivono i consiglieri del centrodestra regionale – Paolini però ha glissato senza nemmeno giustificare il motivo dell’assurda esclusione e confermando di avere come unico modello amministrativo l’autoreferenzialità tipica del Pd che tanti danni ha fatto alla provincia e alle Marche.

“La Provincia di Pesaro resta al palo sotto tutti i punti di vista proprio per la mancanza di una strategia univoca e condivisa con tutti i territori. Spiace che il presidente Paolini, anche in un momento in cui dovrebbe esserci la massima convergenza su temi fondamentali, preferisca ignorare un mandato elettorale che ci è stato conferito dalla maggioranza dei marchigiani.

“Auspichiamo – concludono i consiglieri Serfilippi e Cancellieri (Lega), Baiocchi (Fratelli d’Italia) e Rossi (Civici Marche), che il presidente della Provincia si confronti al più presto con noi per condividere priorità ed azioni che intende mettere in campo per colmare il gap infrastrutturale ed economico del nostro territorio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it