L’Aicu vicina alla famiglia Urbani dopo la tragica morte di Maddalena

CASTELPLANIO – L’Aicu (Associazione Italiana Carlo Urbani) si stringe attorno alla famiglia Urbani per la tragedia che l’ha colpita insieme alla stessa associazione, da essa fondata. In questo momento di grande dolore Aicu fa proprie le frasi di una poesia di Pessoa scelte per il saluto a Maddalena Urbani (nella foto):

“La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto.

Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo.

Mai nessuno s’è smarrito. Tutto è verità e passaggio”.

Maddy non è probabilmente riuscita a superare la grande tragedia familiare, accaduta 18 anni fa, proprio in questi giorni. Crediamo tuttavia nelle ragioni del lutto che si apre alla vita e alla speranza.

Sarà anche questo un motivo di maggiore impegno per quanti hanno voluto e continueranno a voler bene a Carlo e alla sua famiglia.

