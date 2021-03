La provincia di Ancona torna in zona rossa, ma a Montemarciano le scuole restano aperte

MONTEMARCIANO – Oggi il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha firmato l’ordinanza con cui pone la Provincia di Ancona in zona rossa.

Il provvedimento sarà in vigore da domani (mercoledì 3 marzo) alle ore 8,00 fino a venerdì 5 marzo alle 24,00 quando entrerà in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (fino al 6 aprile, Pasqua compresa) con le nuove misure per le zone rosse e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Ma a fronte dell’indicazione sull’indice dei contagi e sulla facoltà dei Sindaci di decidere sull’apertura o meno delle scuole del proprio territorio, l’Amministrazione comunale di Montemarciano –si legge in una nota diffusa in serata -ha ritenuto di mantenere le scuole aperte, visto che la situazione dei contagi è sotto controllo e anche per venire incontro alle esigenze dei genitori e delle famiglie.

«All’Istituto comprensivo Montemarciano-Marina la situazione è sotto controllo – spiega la dirigente scolastica professoressa Angela Iannotta – a Montemarciano capoluogo non ci sono alunni in quarantena fiduciaria né alla scuola dell’infanzia, né alla primaria, né alla secondaria. Mentre a Marina abbiamo una sezione (19 bambini) della materna in quarantena, 2 classi (circa 45 bambini) alla primaria e nella secondaria di primo grado ci sono quarantene in una prima e in una seconda classe. Al momento ci sono situazioni – comunque costantemente monitorate – di positività tra alunni, personale scolastico e insegnanti. Una fotografia al momento seria, che è già stata affrontata dalla scuola nei mesi precedenti e che non presenta numeri tali da suggerire l’adozione di eventuali ordinanze di chiusure generalizzate».

Restano in vigore, fino al 5 marzo, le misure dell’ordinanza in merito alla didattica a distanza, che stabiliscono la DAD al 100% per le scuole superiori (secondarie di secondo grado) di tutta la regione e le classi seconde e terze delle scuole medie (secondaria di primo grado) delle province di Ancona e Macerata. Valgono per la zona rossa le disposizioni nazionali contenute nel Dpcm del 14 gennaio 2021.

A questo link si possono consultare nel dettaglio le FAQ http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

