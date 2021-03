“Il Pd di Chiaravalle vicino ad amministratori onesti, oggetto di una terribile macchina del fango”

CHIARAVALLE – Dal Partito democratico di Chiaravalle riceviamo: “Da diversi giorni ormai si parla della vicenda della richiesta di affissione di manifesti avanzata da alcuni cittadini e che il Comune, sembra in base all’interpretazione rilasciata da funzionario circa il Canone Unico Patrimoniale recentemente approvato, ha negato.

Gli interventi sulla stampa dei partiti e dei gruppi consiliari hanno fatto emergere più di una questione. Siamo tuttavia certi che nessuno voglia limitare la libertà di espressione dei cittadini e questo ci tranquillizza circa il felice esito di un emendamento che dovrà essere presentato nella prima Seduta utile del Consiglio Comunale.

Dai vari comunicati è emersa anche una polemica molto virulenta tra i partiti di destra, e una sostanziale convergenza tra Fratelli d’Italia e il gruppo di maggioranza, che anche in questa occasione utilizza toni arroganti e fuori luogo, tanto più che è proprio tutta in capo alla maggioranza la responsabilità di questo “equivoco”, a voler essere buoni. Non vogliamo infatti pensare male e ipotizzare che l’inserimento di questa modifica in modo molto discreto sia stato un blitz finalizzato a comprimere la libertà dei privati cittadini a esprimere liberamente il proprio pensiero anche attraverso manifesti, sempre nei limiti del rispetto dei principi costituzionali e senza offendere nessuno.

D’altro canto, in merito al problema in sé, tutti, compreso il gruppo di maggioranza “Chiaravalle Domani” che ha elaborato e proposto al Consiglio la modifica del regolamento per le affissioni, si dicono sostanzialmente a favore della possibilità per privati cittadini di affiggere manifesti. Non essendo mai stata presentata dal Sindaco o dagli assessori né in Commissione né in Consiglio, la norma attraverso la quale l’affissione è stata proibita, peraltro scritta in modo molto poco chiaro, deve essere stato un passaggio almeno parzialmente non voluto e a cui è bene rimediare al più presto.

Come altre forze politiche e gruppi consiliari, tranne forse LEU che vedeva tra i propri iscritti diversi protagonisti della vicenda, il Partito democratico convintamente ribadisce tutta la solidarietà a tutte quelle persone, nostri concittadini, coinvolte in una vicenda giudiziaria surreale, e che si è conclusa come era facile immaginare, CON ASSOLUZIONI ED ARCHIVIAZIONI, NESSUN FATTO ILLECITO riguardo la cosiddetta variante ex-Cral.

La nostra vicinanza tuttavia non vuole essere solo di natura politica, e non riguarda la condivisione di posizioni ideologiche: è un qualcosa di pre-politico, una vicinanza umana a persone di destra, di centro e più a sinistra del Partito democratico che sono state oggetto di una terribile macchina del fango, essendo in realtà – come è stato dimostrato – solo amministratori onesti che hanno svolto il loro compito “con dignità e onore”.

