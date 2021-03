Domenica pomeriggio una bella riunione di boxe nella palestra Metaurilia di Fano

di GABRIELE FRADEANI

FANO – Dieci combattimenti per la riunione siglata dalla Audax Boxe in programma per domenica 7 marzo, con inizio alle ore 16, presso la palestra Metaurilia di Fano, rigorosamente in assenza di pubblico e con l’osservanza dei protocolli federali per la nota pandemia.

Un vero peccato perché i matches in programma avrebbero meritato la presenza di un cospicuo numero di spettatori.

“Una riunione che abbiamo fortemente voluto, ci ha riferito il presidente della Audax, Marco Minardi,- per dare modo ai pugili marchigiani di fare attività, cosa necessaria in questo periodo in cui si è costretti a fare poco movimento.

“Ho chiamato pertanto un buon numero di società regionali che hanno risposto con entusiasmo. Saranno otto le palestre coinvolte: L’Upa, la GLS e la Dorica di Ancona, la Nike di Fermo, La San Giorgio di Porto San Giorgio, la Pug. Fabrianese, la B.C. Castelfidardo oltre ovviamente alla nostra Audax.

“Con l’occasione inaugureremo un nuovo ring che ci sarà molto utile alla ripresa dell’attività in presenza di pubblico per gestire l’impulso che vorremmo dare alle nostre riunioni”.

Per quanto riguarda il lato tecnico della manifestazione possiamo dire che gli accoppiamenti , almeno sulla carta; denotano un grande equilibrio. Fra gli atleti più attenzionati evidenziamo l’anconetano Fondi e Tulli di Porto San Giorgio oltre ovviamente ai pugili di Fano De Pascalis, Mannocchi e Giottini. Invitati alla manifestazione il Delegato Coni Ing. Alberto Paccapelo e l’assessore allo Sport Barbara Brunori, autorità da sempre attivamente vicine al pugilato.

Il programma

Junior Kg 64: Fondi Lorenzo (Upa) vs Campa Michele (Cattolica Boxe); Kg 69: Tulli Lorenzo (San Giorgio Boxing) vs Fiore Nikolas (Pug. Dorica); Youth Kg 60: De Pascalis Marco (Audax) vs Carelli Rodolfo (B.C.Castelfidardo); Gramaccini Antonio (Nike) vs Iengo Alex ( GLS Dorica); Giacchetti Matteo ( Pug. Dorica) vs Soldato Michael (GLS Dorica); Elite 2^: Kg 64: Marconi Francesco (Upa) vs Perdichizzi Francesco ( Nike); Kg 60: Gioacchini Leonardo ( Pug. Dorica) vs Costantini Edoardo (Nike); Kg 75: Favilla Francesco ( Pug. Fabriano) vs Latini Kevin (GLS Dorica); Kg 91: Giottini Pasquale ( Audax Boxe) vs Hachiche Hassine (Pug. Dorica); Elite Kg 60: Mannocchi Alessandro (Audax Boxe) vs Bitti Leonardo (Nike).

Nelle foto: la locandina; i trainer Pedini e Santoni; gli atleti De Pascalis, Mannocchi e Mea; il presidente Minardi e “il bronzo” Maski Yassine

