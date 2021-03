Domenica pomeriggio a Jesi torna “Music Slam”

Arriva anche nel 2021 l’iniziativa gratuita della Fondazione Pergolesi Spontini

di LAURA GIRINI

JESI – Domenica 7 marzo dalle ore 17:00 alle ore 21:00 torna l’iniziativa gratuita “Music Slam”, dedicata agli artisti della regione che potranno esibirsi sul palco del Teatro Pergolesi di Jesi.

Ogni musicista avrà 5 minuti di tempo per una performance e potrà rompere così “il silenzio” con la propria musica, esibendosi di fronte al pubblico della propria community social sul palco di un prestigioso teatro, utilizzando il tag @FondazionePergolesiSpontini e usando l’hashtag #pergolesimusicslam2021.

Tutti i musicisti, anche minorenni, dovranno essere solisti e muniti del proprio strumento. Per partecipare è necessario inviare la propria iscrizione entro oggi, martedì 2 marzo, alla email marketing@fpsjesi.com o telefonando alla Fondazione Pergolesi Spontini (numero: 0731 202944), indicando anche la fascia oraria d’esibizione preferita. Le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento posti e il Teatro metterà a disposizione un pianoforte a mezza coda.

Il premio in palio per tutti i partecipanti alla maratona musicale “Music Slam 2021” sarà un invito valido per due persone ad uno degli appuntamenti del Festival Pergolesi Spontini della prossima stagione artistica. Previsto anche il Premio “Migliore Performance Creativa” e il Premio “Video con più Like”.

Per avere informazioni in più sull’evento di domenica 7 marzo:

https://www.fondazionepergolesispontini.com/music-slam-2021_regolamento/?fbclid=IwAR1dl4OWvjyljWUlfyxkywuVlAdczWmZZnJzy0dXAc8EPb9O8IiulRzecuQ

