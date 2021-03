Domenica l’Amat propone “Il gatto con gli stivali” in edizione streaming

Un classico del teatro per ragazzi in una nuova veste tutta digitale

di LAURA GIRINI

ANCONA – Domenica 21 marzo alle ore 17:00 si terrà l’ultimo appuntamento di “Ciccì Coccò, il teatro sul comò”, la rassegna di eventi online dedicata ai ragazzi promossa da AMAT. Sarà quindi la volta di un grande classico, ovvero “Il gatto con gli stivali”, narrato in una veste inedita e totalmente digitale.

Prodotto da Campsirago Residenza, Amat, ATGTP e nato da un’idea di Marco Ferro, lo spettacolo sarà aperto a tutti e trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Zoom.

“Il gatto con gli stivali, un racconto per il digitale” sarà uno spettacolo unico, nato per la realtà di internet, che sfrutterà l’interazione fra linguaggi diversi, come il teatro d’ombre, i pop up, il paper theatre, la stop motion e il disegno animato, per rendere l’esperienza del pubblico unica e irripetibile. Protagonista sarà un unico attore che narrerà la storia del grande classico dell’infanzia sfruttando in diretta immagini, parole, filmati e tecniche esclusive.

L’evento, adatto a tutti, avrà una durata di circa 50 minuti e i biglietti sono acquistabili su VivaTicket al costo di € 8,00 a famiglia. Per ogni bambino che acquisterà un biglietto sarà previsto un biglietto omaggio in regalo per il Festival Ambarabà che si terrà nelle Piazza della Provincia di Ancona durante la stagione estiva.

Per acquistare i biglietti e avere tutte le informazioni:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/il-gatto-con-gli-stivali/154850?fbclid=IwAR0J7ZVHkz6qzyQwnaehqCUsdf2AsGFblixjSMTHJXhgxkR4POViul5Ym6k

