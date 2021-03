Buoni spesa: in aumento a Fano le famiglie richiedenti rispetto a dicembre

FANO – Nel Comune di Fano sono 993 i nuclei familiari che beneficeranno dei buoni spesa a cui si aggiungono le 142 famiglie in carico ai Servizi Sociali, all’interno della rete “Passamano”. L’Assessore Dimitri Tinti snocciola i numeri che fanno riferimento alla nuova iniziativa dei buoni spesa che, nel corso della prossima settimana, verranno accreditati a chi ne ha fatto richiesta. Facendo un computo con la prima fase di questa misura avvenuta a dicembre, balza all’occhio come in questa nuova erogazione ci sia un significativo incremento delle domande pervenute.

“E’ sostanzioso l’aumento di coloro che hanno fatto ricorso a questo strumento. – chiosa l’assessore Tinti – Prendendo le domande passate attraverso il bando su Fano, c’è stata una impennata dell’11% di famiglie, percentuale che si estende al 13% se considerassimo tutti i comuni dell’Ambito. Analizzando esclusivamente le famiglie seguite dai Servizi Sociali nell’ambito della rete ‘Passamano’ riferito al perimetro fanese, l’incremento schizza al 29%. Questi risultati ci spingono a fotografare un contesto che sta peggiorando all’interno di una morsa sempre più pressante tra chiusure e blocchi forzati. Fortunatamente, si è rivelata corretta la scelta di dicembre scorso presa con gli altri sindaci dell’ATS 6 di prevedere una nuova iniziativa programmata per i primi mesi del 2021. In questo modo mandiamo un segno di affetto a tutti coloro che stanno vivendo una situazione economica particolarmente delicata, come Amministrazione abbiamo il dovere di essere vicini a quei cittadini indifesi di fronte a questa emergenza sanitaria e sociale”

Tinti illustra anche il cronoprogramma dei passaggi che porteranno gli accreditamenti delle risorse a ciascuna famiglia: “In questi giorni gli uffici competenti hanno verificato le informazioni anagrafiche di ciascun nucleo richiedente. Entro lunedì, la dirigente del servizio approverà la graduatoria finale dei beneficiari. Questa lista verrà consegnata alla ditta incaricata “DAY” che nei giorni a venire provvederà a caricare i relativi importi direttamente sulle tessere sanitarie di coloro che sono stati ritenuti idonei, avvisandoli con un sms al numero di cellulare indicato”.

Si precisa che gli importi dei voucher potranno essere spesi solo per generi alimentari e beni di prima necessità acquistabili esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati dei rispettivi comuni anche attraverso più operazioni.

Per quanto riguarda Fano, le attività aderenti al progetto sono consultabili sul sito www.comune.fano.pu.it

