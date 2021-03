Appartamento in fiamme a tarda sera in via Flaminia, a Falconara

FALCONARA – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le ore 22, in via Flaminia, a Falconara Marittima, nei pressi della Stazione ferroviaria, per l’incendio di un appartamento. ubicato al primo piano di un edificio.

Sul posto la squadra di Ancona, con due autobotti e l’autoscala, ha estinto l’incendio che ha interessato l’intero appartamento ed il tetto in legno.

Dopo aver spento le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area interessata dal rogo.

