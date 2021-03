Ancora pochi vaccini, iniziative in 8 città delle Marche contro la Giunta Acquaroli

Sabato 27 marzo in programma una manifestazione regionale di protesta in piazza Roma, ad Ancona

ANCONA – Anche questa settimana a Senigallia, Fano, Ancona, Jesi, Fabriano, Macerata, Civitanova Marche e Porto San Giorgio ci sono iniziative comunicative dei centri sociali contro la gestione della #GiuntaAcquaroli della campagna vaccinale e della pandemia.

“La Regione Marche – si legge in un comunicato – ha falsato i dati su consegna e somministrazione vaccini. Quattordici ore di attesa in ambulanza per i pazienti covid a causa della mancanza di posti letto.

Nelle ultime settimane costantemente tra le prime regioni italiane per posti letto occupati nelle terapie intensive e numero dei ricoveri nei reparti covid e tra le ultime per numero di dosi di vaccino somministrate. Quartultima in Italia per i vaccini somministrati agli over ottanta.

Ritardi nei bandi di concorso Asur e assenza di borse di specializzazione.

Aumento del finanziamento pubblico alla sanità privata.

Ultima in Italia per il numero di anestesisti per ogni posto letto in terapia intensiva.

Queste ad un anno dall’inizio della pandemia sono le Marche del presidente Acquaroli e dell’assessore alla salute Saltamartini, un’idea di sanità neoliberista sul modello lombardo che ha di fatto trasformato le Marche in un lazzaretto a cielo aperto.

“Ora basta! La gestione a livello governativo – si legge sempre nel documento dei centro sociali – non toglie le responsabilità di Acquaroli, non è possibile delegare ad una Giunta regionale come questa scelte che influiscono così pesantemente sulla nostra vita. Davanti a questo scenario drammatico non si può rimanere immobili e in silenzio. Riprendiamo parola tutte e tutti insieme!

“Mobilitiamoci – si legge sempre nella nota dei centri sociali – per una sanità territoriale, di prossimità e pubblica.

Mobilitiamoci per pretendere una campagna vaccinale seria ed efficace: vaccini subito!

#CentriSocialiMarche #RegioneMarche #SiamoAlloSbando #VacciniSubito

“Ricordiamo – conclude la nota – che è consentito spostarsi per raggiungere la manifestazione: occorre scaricare e compilare il modulo di autocertificazione e nel motivo dello spostamento inserire la dicitura manifestazione consentita ai sensi dei DCPM 3/11/2020 e DCPM 2/03/2021”.

