Acquaroli e Varotti: “Lavoriamo insieme per il rilancio economico delle Marche”

ANCONA – Dopo diversi incontri avvenuti in streaming si è svolto ad Ancona, presso la sede della Regione Marche, un incontro tra il presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli, accompagnato dall’assessore Francesco Baldelli e dal capo di gabinetto Fabio Pistarelli, e il direttore generale di Confcommercio Pesaro e Urbino/ Marche Nord Amerigo Varotti, accompagnato dal vice direttore Agnese Trufelli.

Numerosi gli argomenti trattati durante l’incontro (dal commercio alle infrastrutture; dal turismo agli aiuti alle imprese per i danni economici subiti a causa della pandemia).

“Un incontro proficuo e collaborativo, utile anche per capire meglio obiettivi e progetti della nuova Amministrazione“, ha detto Varotti.

Seguiranno altri incontri (anche con l’assessore Castelli) ma intanto è stata confermata la presenza del presidente Acquaroli, degli assessori Aguzzi, Baldelli e Carloni e del dirigente del Servizio Turismo Orsetti alla conferenza per il rilancio turistico ed economico delle Marche e della provincia di Pesaro Urbino che si terrà a Fano il 9 aprile.

Conferenza organizzata da Confcommercio Marche Nord con Federalberghi, Faita- Unioncamping, Asso.M.I.T.O, Associazione Ristoratori e Confturismo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it