A Pergola conclusi i lavori per il ripristino del muro di contenimento della Strada provinciale 12

PERGOLA – Si sono conclusi a Pergola i lavori di ripristino del muro di contenimento della strada provinciale 12 “Bellisio” (km 5+600), a ridosso del fiume Cesano, poco distante dal confine con la provincia di Ancona.

L’intervento, per un importo di circa 195 mila euro, è stato eseguito dalla Provincia di Pesaro e Urbino con fondi Mit 2020 (Ministero Infrastrutture e Trasporti) e ha permesso di riaprire la strada nei due sensi di marcia (da anni il traffico era a senso unico alternato mediante semaforo fisso).

“Con questo intervento effettuato dall’impresa ‘Cini Mario’ di Cagli, che ha svolto un ottimo lavoro in tempi brevi – evidenzia il dirigente del Servizio Viabilità della Provincia Mario Primavera – sono stati eliminati i disagi della popolazione di Pergola e Serra S.Abbondio, che utilizza quotidianamente questa strada per esigenze lavorative. La Sp 12 Bellisio è infatti un’importante via di collegamento con la vallata del Cesano e la realtà produttiva di Fabriano, interessata dal passaggio di mezzi pesanti e trasporti eccezionali”. (g.r.)

