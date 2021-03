Promozione turistica, il Comune di Colli al Metauro rinnova l’accordo con Confcommercio

COLLI AL METAURO – Il Comune di Colli al Metauro ha confermato l’accordo di collaborazione con Confcommercio Pesaro e Urbino / Marche Nord per la promozione turistica e la valorizzazione culturale, ambientale ed enogastronomica del Comune all’insegna dell‘ITINERARIO DELLA BELLEZZA.

Il Sindaco f.f. Andrea Giuliani e l’assessore Annachiara Mascarucci con il Direttore Generale di Confcommercio Amerigo Varotti hanno definito le linee portanti dell’ intesa che per il 2021 prevede , oltre alla promozione on line ( APP, web, social , blog ) , la realizzazione del nuovo Itinerario della bellezza , la riedizione dell’ Itinerario Archeologico ( con un nuovo spazio dedicato al MOS di Saltara) e la valorizzazione del Convento di San Francesco in Rovereto attraverso l’Itinerario del Silenzio e della Fede che l’Associazione pubblicherà in primavera.

E’ stata garantita la presenza a fiere ed eventi promozionali in Italia ( e all’estero quando si potra’) e , di grande interesse , la partecipazione del Comune all’ Itinerario Musicale per la valorizzazione e promozione delle esperienze musicali attive nel territorio ( dal Festival Salta Rua alla Banda ed ai corsi musicali).

Il Comune di Colli al Metauro sarà presente alla “Conferenza sul turismo” di Confcommercio Marche Nord che si terrà il 9 aprile al Teatro della Fortuna di Fano alla presenza del Presidente della Giunta regionale Marche, Francesco Acquaroli.

