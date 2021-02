Vaccinati ospiti e personale della casa di riposo Villa Il Colle di Staffolo

STAFFOLO – L’Asp Ambito 9 ed il Comune di Staffolo informano che è stato completato ieri pomeriggio il primo ciclo di vaccinazione agli ospiti della casa di riposo Villa “Il Colle”.

Restano ancora da sottoporre all’immunizzazione solo tre anziani ai quali il medico competente ha ritenuto di non procedere al vaccino perché presentavano piccoli disturbi fisici, comunque in alcun modo riconducili al Covid-19. Anche tutto il personale è stato vaccinato.

Asp Ambito 9 e Comune di Staffolo ringraziano gli operatori sociali e sanitari che, con professionalità e grande attenzione, si prendono cura, ogni giorno, degli ospiti della casa di riposo Villa “Il Colle”, che rappresenta una struttura di fondamentale importanza per la comunità locale.

