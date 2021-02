Schianto tra due auto, una finisce fuori strada: un ferito portato in ospedale

CUPRAMONTANA – Un nuovo incidente stradale si è verificato, questa mattina, alle ore 8, lungo la Strada provinciale 9, a Cupramontana.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due vetture, una delle quali è finita fuori dalla carreggiata.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha estratto una persona, rimasta incastrata nell’abitacolo della vettura – una Panda – finita fuori strada.

Il ferito è stato subito affidato alle cure del personale sanitario.

Subito dopo i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i due mezzi coinvolti e tutta l’area circostante.

