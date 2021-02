Proposto un concorso di idee per riprogettare al meglio l’area dell’ex ospedale di Jesi

Jesi – Massimo Belcecchi, Piero Calbucci, Giuseppe Carancini, Giancarlo Ercoli, Massimo Fabrizi, Gabriele Fava, Giovanni Filosa, Costantina Marchegiani, Vittorio Massaccesi, Paolo Morosetti, Mario Sardella, David Uncini hanno inviato una lettera aperta all’Asur-Marche ed al Comune di Jesi sull’uso urbanistico dell’area del vecchio ospedale della città.

“In considerazione del fatto che sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex Ospedale di Viale della Vittoria, si pone fin d’ora la questione dell’uso urbanistico dell’area che verrà conseguentemente liberata e della sua riprogettazione.

Un concorso di idee appare, a nostro avviso, il miglior vettore di scelta, potendo così avere a disposizione un ventaglio di progetti, all’interno del quale scegliere quello più convincente e maggiormente rivolto allo sviluppo della città.

A tal proposito prendiamo atto con favore che la proposta del concorso di idee è stata avanzata anche da un gruppo consiliare che fa parte della attuale maggioranza del Consiglio comunale.

L’opzione che proponiamo nasce dalla possibilità di configurare la struttura del concorso in modo che da esso, insieme alla soluzione grafica-progettuale, scaturiscano tutte le potenzialità urbanistiche dell’area in questione, in particolare quanto essa possa esprimere in funzione della valorizzazione del Centro storico.

Non si può trascurare, infatti, come l’area si affacci sull’inizio di Corso Matteotti dalla parte dell’Arco Clementino, origine di un itinerario storico-culturale-turistico che si sviluppa dall’Arco stesso per giungere a Piazza Federico II.

È da questa visione che scaturisce il nostro suggerimento, che ci auguriamo venga praticato da chi ha la responsabilità di curare gli interessi generali della città”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it