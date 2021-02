Promosso ufficiale il sottotenente Pellegrini lascia il comando della Stazione Carabinieri di Cerreto d’Esi

CERRETO D’ESI – Con la nomina ad ufficiale, lascia il Comando della Stazione di Cerreto d’Esi il neo sottotenente Federico Pellegrini (nella foto).

Arruolatosi nel 1989, ha maturato importanti esperienze di servizio presso le Stazioni Carabinieri di Monte San Savino e San Giovanni Valdarno (AR), Matelica (MC) per poi, dal 2003, diventare Comandante della Stazione di Cerreto D’Esi. In tale ruolo ha ottenuto importanti risultati, garantendo nel tempo alla giustizia numerose persone responsabili di reati.

Tra le tante operazioni di servizio, merita di essere menzionata quella del marzo 2007, con la quale veniva arrestato un italiano, da tempo residente in Francia, che era tornato a Cerreto d’Esi armato di un fucile e munizioni con l’intendo di sparare alla moglie dalla quale si stava separando; o ancora del marzo 2011 con l’arresto in flagranza di reato di un cittadino egiziano tramite l’applicazione, per la prima volta nella provincia di Ancona dalla sua entrata in vigore, del reato di “atti persecutori”.

Forte spinta ha dato poi all’attività di controllo del territorio ed a quella informativa tanto da permettere, nel marzo 2013, di dare un importante contributo all’identificazione di un cittadino tunisino, già residente a Cerreto D’Esi, facente parte attiva di un’organizzazione terroristica internazionale di matrice islamica e poi risultato tra gli ideatori e organizzatori dell’attentato al teatro “Bataclan” di Parigi.

Grande rilevanza mediatica ha avuto, anche l’attività posta in essere nell’aprile 2018 che permetteva di individuare e deferire all’A.G. un cittadino marocchino, in possesso di materiale riconducibile ad organizzazioni terroristiche internazionali di matrice islamica, con conseguente allontanamento dello stesso dal territorio nazionale con decreto emesso dal Ministro dell’Interno per motivi di sicurezza nazionale.

Il S.Ten. PELLEGRINI, nel ruolo di Comandante di Stazione, è stato particolarmente apprezzato dalla popolazione di Cerreto D’Esi e dalle autorità locali per la spiccata professionalità e la naturale vicinanza dimostrate nei confronti di chiunque gli abbia chiesto ausilio, anche per un semplice consiglio.

