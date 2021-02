Perché internet sta riscuotendo così tanto successo

ANCONA – Internet sta riscuotendo un successo clamoroso da diversi anni ormai. La rete è diventata protagonista assoluta nella nostra vita e si appresta ad esserlo sempre più nel futuro.

Ed i motivi che spingono ad essere così importante sono tanti. Uno dei vantaggi di internet sta nella possibilità di connettere persone o aziende anche a grandi distanze. È un po’ come se avesse riavvicinato il mondo e questo chiaramente ha suscitato molto interesse in tutti. Un altro motivo che decretato il successo di internet è l’occasione che offre di riuscire a condividere e a inviare una serie di contenuti in maniera molto rapida e senza alcun tipo di limite.

Altro vantaggio della rete è quello di poter risparmiare sugli acquisti. Oggi, infatti, è possibile comprare qualunque cosa da qualsiasi parte del mondo. Questo ovviamente ha reso i competitor molto più in guerra gli uni con gli altri, tutto a vantaggio dei consumatori. Anche il meccanismo di recensioni e di votazioni per la reputazione di un’azienda o di un prodotto, ovviamente fa interessare sempre di più la gente agli acquisti e quindi rende più facile sapere tutto di un oggetto prima di acquistarlo.

Il tempo libero

Internet offre a tutti la possibilità di trascorrere il tempo libero come meglio si crede. Tra giochi come le roulette, musica in streaming, serie tv, social network e shopping online sono davvero tante le opportunità offerte dalla rete. I social network, ad esempio, piacciono sempre più perché avvicinano le persone anche lontane, da un punto di vista geografico. È chiaro che la realtà virtuale non potrà mai sostituire quella reale, ma generalmente, i rapporti umani dovrebbero essere facilitati dall’arrivo della rete.

L’importanza del mobile

Negli ultimi dieci anni la più importante trasformazione di internet e delle nostre vite digitali è stato un cambiamento di paradigma rivoluzionario: il passaggio dall’uso della rete, del software e dei social prevalentemente seduti di fronte al computer a quello su telefonino in piedi o sdraiati sul divano, o seduti sull’autobus e in mille altre posti.

La prima azienda che ha capito la portata di questa rivoluzione, e il rischio che avrebbe corso se non si fosse adeguata, è stata Facebook, che ha completamente trasformato l’esperienza d’uso del suo sito, rendendolo una app pensata per lo smartphone.

Lo streaming ed i giochi

Uno dei fattori principali in questo periodo riguarda lo streaming. Oggi è semplicissimo utilizzare le piattaforme di streaming che consentono di accedere a migliaia di contenuti tra film e serie tv. E per quanto riguarda i videogiochi? Una volta i videogiochi si compravano al negozio dentro una scatola.

Poi sono nati gli app store e i videogiochi sono diventati digitali, ma sempre oggetti virtuali da comprare. L’ultima trasformazione del videogame è quella dello streaming: se funziona per la musica, la televisione e il cinema, perché non dovrebbe funzionare anche per l’intrattenimento videoludico.

