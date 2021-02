La cinta muraria di Cartoceto tornerà a splendere: arrivano 1,5 milioni di euro

Finanziati gli interventi per la messa in sicurezza, il consolidamento e il restauro conservativo

CARTOCETO – Un obiettivo lungamente perseguito dall’Amministrazione, oggi finalmente centrato. A valere sulla legge di bilancio dello Stato, è stato infatti riconosciuto il finanziamento integrale per circa 1,5 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro conservativo della cinta muraria crollata tra il 2012 e 2013.

Dopo la buona nuova del settembre scorso, che vedeva riconosciuti 87.500 euro per trasformare in esecutivi i progetti da tempo redatti, si può ora dare seguito alle procedure di gara per poi avviare i lavori dei tre cantieri. Gli interventi interesseranno il terzo stralcio delle mura lungo via Cavour per 810mila euro, il bastione pentagonale lungo via delle Mura per 430mila euro e la cinta muraria di Piazza Marconi negli interventi di completamento del consolidamento e della ricostruzione per 341mila euro.

Grande soddisfazione per il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi.

«Avevamo giocato d’anticipo – evidenzia Rossi – redigendo i progetti esecutivi così da avere maggiori chance di avanzare in graduatoria nei bandi ai quali abbiamo partecipato per reperire i fondi necessari alla realizzazione dei lavori. Oggi – spiega il Sindaco – il nostro impegno è stato riconosciuto e una lunga e faticosa battaglia, una delle principali dell’Amministrazione sin dal mio insediamento nel 2014, finalmente trova compimento.

Un risultato lungamente atteso dai nostri cittadini e un obiettivo che si fa tanto più strategico se si pensa all’importanza della valorizzazione dei nostri borghi storici quale patrimonio turistico, storico e identitario nazionale».

La storia delle mura. La questione relativa alla ricostruzione delle mura urbiche del borgo antico di Cartoceto, è stata centrale nell’operato dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Enrico Rossi. È doveroso ricordare nell’excursus della vicenda, il ricorso al Tar, relativo alla gara di appalto esperita dalla Provincia di Pesaro Urbino. Fatto questo che nel 2014 bloccò i fondi stanziati e che spinse il Sindaco Enrico Rossi alla clamorosa protesta per accelerare la pronuncia del tribunale amministrativo sulla vicenda e che culminò, nel 2015, con l’impiego dei primi 650mila euro per la ricostruzione del primo stralcio delle mura lungo via Cavour.

A seguire, altri 178 mila euro furono impiegati per i lavori di ricostruzione parziale di Piazza Marconi. Poi tra il 2016 e il 2017, con due impegni da bilancio comunale rispettivamente di 182mila euro e 151 mila euro, si è proceduto ai lavori di riqualificazione e di realizzazione ex novo delle reti tecnologiche di via Guerrazzi e di Piazza Marconi, nonché alla messa in sicurezza, consolidamento e restauro della Piazza stessa. E ancora, la seconda tranche di consolidamento e restauro conservativo della cinta muraria di via Cavour e Piazza Garibaldi per altri 550 mila euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it