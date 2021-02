Da Mei e dall’Udc i migliori auguri di pronta guarigione a Luca Ceriscioli

di MARCELLO MEI*

CAGLI – I giorni scorsi l’ex presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli aveva annunciato che aveva contratto il Covid. Oggi apprendiamo dalla stampa locale che è stato ricoverato in ospedale.

E’ una di quelle occasioni nelle quali le distinzioni politiche vanno messe da parte. L’Udc di Cagli ed io in qualità di presidente provinciale dell’Udc abbiamo criticato spesso le linee politico-amministrative di Ceriscioli, soprattutto in merito alle sue scelte in sanità (nella foto). In particolare abbiamo combattuto le sue indicazioni riguardo la chiusura dei cosiddetti piccoli ospedali, tra i quali quelli di Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro, ma questo fa parte delle divergenze politiche e non influisce sui rapporti personali.

Io personalmente e l’Udc di Cagli formuliamo a Luca Ceriscioli i più sinceri auguri di una pronta guarigione ed un ritorno alla sua attività di insegnante che ha ripreso dopo la parentesi in Regione ed alla famiglia.

*Presidente provinciale Udc Pesaro Urbino

