Covid-19, a Castelplanio chiuse le tre sezioni della scuola dell’infanzia

Situazione difficile, l’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza la massima attenzione per evitare ulteriori contagi

CASTELPLANIO – L’Amministrazione comunale di Castelplanio raccomanda alla cittadinanza la massima attenzione per evitare ulteriori contagi da Covid 19. Ad oggi la situazione è seria, ancorché non drammatica, con 40 persone risultate positive al tampone e 24 in quarantena. Dei soggetti positivi, fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni. A causa della positività di alcuni bambini e insegnanti, è stata disposta fino al prossimo 26 febbraio la chiusura di tutte e tre le sezioni della scuola dell’infanzia “Andersen” di Macine.

“Siamo nella fase più delicata della pandemia – ha sottolineato il sindaco Fabio Badiali – perché, superata questa, con l’arrivo del vaccino, la situazione migliorerà sicuramente. Per questo mi sento di rivolgere un appello a tutte le famiglie di Castelplanio di adottare prudenza e rispettare protezione individuale, distanziamento e pulizia frequente delle mani. Ai genitori un caldo invito a fare opera di persuasione verso i rispettivi figli affinché usino sempre la mascherina che si è rivelato il dispositivo finora più efficiente ed evitino assembramenti.

Siamo al centro di una provincia dove le criticità legate al Covid sono diffuse ed era inevitabile che anche Castelplanio non restasse immune. Sta ora alla collaborazione di tutto fare in modo di uscirne nella maniera migliore”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it