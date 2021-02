Coronavirus / Tra i 12 morti di oggi anche una donna di 48 anni

ANCONA – Questa sera il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che, purtroppo, nelle ultime 24 ore si sono verificati altri 12 decessi.

Si tratta di dieci donne e due uomini, tra i 48 ed i 98 anni, tutti con patologie pregresse. E con i decessi registrati oggi il numero delle vittime, nelle Marche, sale così a 2.252.

Le ultime vittime marchigiane abitavano a Cupramarittima (85 anni), San Benedetto del Tronto (48 anni), Filottrano (2 – 84 e 88 anni), Montecalvo in Foglia (76 anni), Montecassiano (66 anni), Jesi (82 anni), Osimo (2 – di 82 e 83 anni), Ancona (98 anni, Loreto (98 anni) e Cingoli (82 anni).

Ed oggi, negli ospedali della regione, i ricoverati, in quanto contagiati dal coronavirus, sono saliti a 648. Nei reparti di terapia intensiva si trovano 77 pazienti, in quelli semi intensivi 163 e, negli altri reparti, 408.

Questa mattina lo stesso Servizio Sanità della Regione Marche aveva anche comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 8464 tamponi: 5915 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2718 nello screening con percorso Antigenico) e 2549 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 798 (183 in provincia di Macerata, 383 in provincia di Ancona, 78 in provincia di Pesaro-Urbino, 73 in provincia di Fermo, 65 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (103 casi rilevati), contatti in setting domestico (150 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (272 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (27 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (62 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati) e 2 casi provenienti da fuori regione. Per altri 175 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2718 test e sono stati riscontrati 249 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 9%.

