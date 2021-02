Controlli anti-Covid, a Urbino la polizia rileva 18 violazioni

URBINO – A seguito dell’ultima evoluzione dell’emergenza sanitaria, con il riscontro di alcune varianti del virus anche in questo territorio, si è reso necessario implementare le attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, allo scopo di evitare assembramenti e garantire l’osservanza delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19.

In tale contesto il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Urbino, negli ultimi giorni, anche sulla base delle linee di azione tracciate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha incrementato le verifiche, specialmente nei luoghi ove maggiore è la possibilità di assembramenti di persone.

I controlli effettuati hanno portato a elevare sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni per il contenimento del contagio, complice anche la presenza di molte persone per le sessioni di laurea che si stanno tenendo in questo periodo.

Gli accertamenti hanno soprattutto riguardato l’uso delle mascherine, il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di spostamenti dalle ore 22 alle ore 5.

Ieri sera sono state rilevate 18 violazioni, 14 delle quali hanno riguardato l’inosservanza dell’orario del rientro.

Nella circostanza un intervento ha riguardato anche il festeggiamento per il conseguimento della laurea, con tanto di accensione di fuochi di artificio.

I controlli continueranno costanti anche nei prossimi giorni, al fine di arginare il più possibile comportamenti pericolosi ai fini della diffusione della pandemia.

